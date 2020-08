Iker Casillas schrijft afscheidsbrief: "Blij dat ik mijn plek had in voetbalwereld"

Een groot geheim was het niet dat Iker Casillas niet meer tot zijn 40e zou voetballen. De doelwachter speelde geen match meer sinds een hartaanval in april 2019. Vorige maand had Casillas FC Porto al uitgezwaaid.



Aan een nieuw avontuur als doelman begint hij dus niet meer. "Vandaag is een van de belangrijkste en tegelijk moeilijkste dagen uit mijn carrière", opent Casillas zijn afscheidsbrief.

"Het is een triestige dag. Maar ik prijs me gelukkig voor alles wat ik bereikt heb. En daarbij doel ik niet enkel op de titels, maar ook op mijn ervaringen op menselijk vlak."

"Ik ben blij dat ik deel mocht uitmaken van de voetbalwereld. Het voetbal gaf me een leven vol passie en emoties. Ik ben door het voetbal kunnen groeien als sportman en als mens."

Afscheid van de voetbalwereld zelf neemt Casillas niet. "Hier eindigt mijn reis niet. We zullen elkaar zeker nog terugzien in het voetbal."