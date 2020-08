Het nieuwe jasje van Milaan-Sanremo: "Maar Cipressa en Poggio blijven ijkpunten"

Milaan-Sanremo is veelal hopen op en bidden voor vuurwerk in de aanloop naar de Poggio, maar de kuitenbijter op een steenworp van de Via Roma is en blijft steevast allesbepalend in het eerste monument van het seizoen.

Al is in het coronajaar 2020 niets wat het lijkt. Het gebruikelijke parcours van Milaan naar Sanremo werd helemaal op de schop gegooid.

Het Castello Sforzesco in de Italiaanse modestad blijft het vertrekpunt, maar de ellenlange tocht langs het zoemende asfalt van de Ligurische kust past dit jaar niet in het traditionele plaatje.

Vanuit Milaan wordt nu vooral de regio Piëmonte doorkruist, wat op papier voor een meer golvend terrein zorgt.

De beklimmingen van de Turchino en de 3 Capi (Cervo, Mele en Berta) zijn gesneuveld, maar twee andere hellingen zouden de sprinters nu moeten afmatten.

Op het glooiende terrein zijn de Niella Belbo en de Colle di Nava de zoethoudertjes tot in Imperia, waar we op circa 40 kilometer van de aankomst weer op het traditionele traject belanden. Met dus de Cipressa en Poggio als scherprechters op weg naar de Via Roma.