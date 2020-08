Genk-aanwinst Daniel Muñoz: "Wil hier bijleren en beter worden"

De transfer van Daniel Muñoz was al een tijdje in kannen en kruiken, maar door de coronamaatregelen kon de Colombiaan pas op 19 juli naar Europa afreizen. Afgelopen zaterdag vierde hij zijn debuut in de oefenwedstrijd tegen Lens.

Muñoz is een 24-jarige verdediger die als aanvoerder overkomt van Atletico Nacional, de leider in de Colombiaanse competitie. "Het wachten duurde lang, maar het was de opoffering wel waard. Het waren bange maanden om niet te kunnen trainen zoals ik het graag wilde", zegt Muñoz, die met veel ambitie naar Genk is gekomen.

"Ik ben polyvalent, snel, krachtig en goed in de lucht, dus dat geeft mij de wapens om op verschillende posities mijn plan te trekken", zegt hij over zijn eigen kwaliteiten.

"Het was het geschikte moment om een van mijn dromen - naar Europa komen - waar te maken. Genk is een grote club in België die vaak Europees speelt en meedoet voor de titel", weet Muñoz.

De Colombiaan, die intussen Engelse les volgt, wil ook in Genk tot een van de sterkhouders uitgroeien. "Ik wil hier bijleren en beter worden. Ik denk dat ik een speler ben die niet naar een druppel zweet kijkt en altijd het beste van zichzelf geeft. Die enorme wil om te winnen wil ik graag overbrengen."

Muñoz is naast Jhon Lucumí en Carlos Cuesta de derde Colombiaan bij Racing Genk.