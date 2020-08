Geen medisch protocol in volleybal: "Al kan dat ook vals gevoel van veiligheid geven"

"We zijn blij dat we weer mogen beginnen, maar het is toch aanpassen", vertelt Simon Van de Voorde (30). "We hebben 5 maanden geen bal kunnen aanraken."

"Leuk is het niet in deze omstandigheden, maar we doen ons best om te kunnen volleyballen", zegt Van de Voorde over de coronamaatregelen. "Iedereen heeft een test ondergaan en die resultaten waren bij iedereen negatief."

"We proberen afstand te houden en deze oefeningen zijn nog niet zoals het vroeger was. Voor en na een training desinfecteren we ook alles, maar we moeten er heel voorzichtig mee omgaan en hopen dat andere ploegen dit ook doen. Zo kun je elkaar beschermen."

De volleybalcompetitie staat voor oktober geprogrammeerd, maar is dat wel realistisch? "Ja, het is nu nog onder controle en ik hoop dat we begin oktober mogen beginnen met publiek in de zaal."

Het volleybal heeft wel geen medisch protocol zoals in het profvoetbal waarbij spelers op regelmatige basis getest worden. Een besmetting zou de hele competitie kunnen stilleggen.

"Daar vrees ik wel voor, ja. Als een ploeg in quarantaine moet, dan geeft dat problemen. En hoe zal de Champions League verlopen met al die reizen? Niemand kan een antwoord geven."

"We trainen nu in de hoop dat we in oktober kunnen spelen. Al kan zo'n protocol ook een vals gevoel van veiligheid geven. Als 1 persoon besmet is, heb je toch pech en moet je in quarantaine."