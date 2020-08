Er zit meer sport in een klusje dan je denkt (2): blijf fit met deze tips

Geef de tuin een opknapbeurt

Met die prachtige weer is er toch niks beter dan buiten in de tuin werken. En één van de klusjes waar opnieuw een stevige workout inzit is: de haag scheren. Armen, benen, bovenlichaam, core...bijna alle spiergroepen worden gebruikt. Insmeren maar, veel water drinken en ga die haag te lijf.

De ramen lappen of de auto wassen: verfrissend fit blijven

Als we Frank Deboosere mogen geloven komt er een serieuze hittegolf aan in augustus. Waarom dan niet verfrissing en workout combineren? Als je je ramen of je auto wast kan je een volledige workout voor het bovenlichaam, de schouders de core en de benen doen. Geniet van het koude water en met een zomers muziekje erbij waan je je in de Zumba-les!