Egan Bernal wint meteen bij rentree: "Goeie training voor de Tour"

Egan Bernal legde de basis voor zijn eindzege gisteren met de dagzege in een zware bergrit. In de slotetappe finishte hij 4e en kwam zijn eindoverwinning niet meer in het gedrang.

"Gisteren hebben we perfect gereden met onze ploeg", blikte de titelverdediger in de Tour de France nog eens terug op de tocht door de cols.

"De ploeg controleerde vanaf de eerste kilometer en deed een perfecte lead-out tot de slotkilometer, waar ik kon aanvallen. Ik bleef alleen over met ploegmaat Pavel Sivakov, die indrukwekkend was. Hij is veel verbeterd en zal een sleutelrenner worden in de Tour."

Bernal won gisteren en werd vandaag eindwinnaar. "We kwamen hier om te winnen. Ik ben heel blij met dit resultaat. Het is belangrijk dat we hier winnen, denk ik, zowel voor de ploeg als voor het moreel na de lockdown."

"Het belangrijkste is echter dat ik me heel goed voel. Ik denk dat mijn voorbereiding goed verloopt en dat was cruciaal voor mij in deze wedstrijd."

"Dit was een goeie training voor de Tour, met onze Tourploeg, waarmee we dit jaar nog niet veel samen hebben kunnen rijden. We hebben dit nodig: samen zijn en samen koersen als ploeg."

Vanaf vrijdag volgt er in de Ronde van de Ain een nieuwe test. In de driedaagse Franse rittenkoers pakt Ineos normaliter uit met de volledige drietand: naast Bernal verschijnen normaal gezien ook Chris Froome en Geraint Thomas aan de start.