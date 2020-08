2 positieve coronatests aan de vooravond van herstart Formule E

De laatste testronde in aanloop naar de eerste race in de Duitse hoofdstad, leverde twee positieve testen op. De identiteit van de betrokken personen is niet bekend, maar zij zitten nu in zelf-quarantaine.

Landgenoten Stoffel Vandoorne (Mercedes) en Jérôme d'Ambrosio (Mahindra), respectievelijk zesde en achttiende in de WK-stand, verschijnen er ook aan de start.

Om iedereen die bij de finalewedstrijden in Berlijn betrokken is te beschermen, zorgen de organisatie en de Internationale Automobielfederatie FIA voor een gezondheidsprotocol dat strikt gevolgd moet worden. Zonder een negatieve test kom je de FE-bubbel niet in. En om de vijf à zeven dagen is een nieuwe test nodig.

Vanaf morgen hervat men op het Tempelhof in Berlijn het seizoen. Er staan tussen 5 en 13 augustus zes races op het programma. Tussen november 2019 en februari 2020 van dit seizoen werden in de Formule E al vijf races afgewerkt. De Portugees Antonio Félix da Costa (DS Techeetah) staat bovenaan in de WK-stand.