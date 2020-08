"Pierre François draait mee met de wind van de topclubs en dat vinden ze prima"

"Ik heb het François op de man af gevraagd", zegt voetbaljournalist van Het Nieuwsblad Bart Lagae. "Hij ziet er geen graten in. "Ik rijd voor de rekening van de mensen die het voor het zeggen hebben", zegt hij."

"François zorgt er altijd voor dat hij op de lijn staat van de grote clubs en op de lijn van de voorzitter. Zo weet hij dat hij gedekt is. En als de wind draait, draait hij mee. De clubs vinden dat ook niet erg, want François ruimt veel puin."



"Of hij de man is die straks moet onderhandelen met de politiek over de fiscale en parafiscale voordelen betwijfel ik. Sommige politici zijn ook voetbalfan en zij zullen de soap van de voorbije weken gevolgd hebben. Fraai was dat allemaal niet", vindt Lagae.



"En wie was de man die Westerlo uitzicht gaf op promotie als OHL en Beerschot hun matchen niet konden spelen? Pierre François. Dan mag je niet verbaasd zijn als Westerlo naar de rechter trekt."