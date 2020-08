"Kampioenschap wordt moeilijk voor Stoffel Vandoorne, races kan hij wel winnen"

In Berlijn gaat vandaag de seizoensfinale van de Formule E van start. In 9 dagen tijd werken Stoffel Vandoorne en zijn collega's 6 races af op het voormalige vliegveld Tempelhof. Een vooruitblik.

Waar waren we gebleven?

Voor de wereld op slot ging, hadden de elektrische racers 5 keer een e-prix gereden. Stoffel Vandoorne begon prima en loodste nieuwkomer Mercedes naar 2 podiumplaatsen (2x 3e) in Saudi-Arabië. Daarna zette onze landgenoot nog een 6e plaats neer in Chili, maar in Mexico en in Marokko ging het fout en sprokkelde hij geen punten. Vandoorne viel terug naar de 6e plaats in het klassement. "Zijn eindzege in het virtuele kampioenschap tijdens de lockdown heeft Stoffel ongetwijfeld een boost gegeven", weet zijn generatiegenoot en testrijder Sam Dejonghe (Mahindra Racing), "maar over de allerbeste auto beschikt hij nog niet." "Mercedes is nieuw in de Formule E en dan blijft het moeilijk om op te boksen tegen gevestige waarden zoals BMW of het Chinese topteam Techeetah." "Anders dan in de Formule 1 domineert Mercedes hier nog niet. Dat wordt ook moeilijk, omdat de teams grotendeels over dezelfde auto en batterij beschikken. Het zijn de details zoals de motor en de ervaring die het verschil maken in de Formule E." "Dit jaar het kampioenschap op zijn naam schrijven, zie ik Stoffel dus nog niet doen. Een race winnen in Berlijn ligt zeker wel binnen zijn mogelijkheden."

Kalender Formule E 2019-2020 datum plaats winnaar vorig seizoen winnaar 22/11 Ad Diriyah (SAr) Da Costa Bird 23/11 Ad Diriyah (SAr)

- Sims 18/01 Santiago (Chl) Bird Günther 15/02 Mexico-Stad (Mex) Di Grassi Evans 29/02 Marrakech (Mar) D'Ambrosio Da Costa 5/08 Berlijn (Dui) 6/08 Berlijn (Dui) 8/08 Berlijn (Dui) 9/08 Berlijn (Dui) 12/08 Berlijn (Dui) 13/08 Berlijn (Dui) Tussenstand 2019-2020 1. Antonio Felix Da Costa (Por-DS Techeetah)67 67 ptn 2. Mitch Evans (NZe-Jaguar) 56 3. Alexander Sims (GBr-BMW) 46 4. Max Günther (Dui-BMW) 44 5. Lucas Di Grasi (Bra-Audi) 38 6. Stoffel Vandoorne (Mercedes)

38 7. Edoardo Mortara (Zwi-Venturi Racing) 32 8. Max Günther (Dui-BMW) 31 9. Jean-Eric Vergne (Fra-DS Techeetah) 30 10. Sam Bird (GBr-Envision Virgin Racing) 29 18. Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing) 3

Seizoensfinale: 6 races in 9 dagen op oud vliegveld

Na de 5 races in het begin van het seizoen komt er nu een stevige ontknoping aan. Op het voormalige vliegveld Tempelhof in Berlijn staan 6 e-prixs in 9 dagen op het terrein. De eerste twee races vandaag en morgen rijden de deelnemers in de tegenovergestelde richting. "Een zeer leuke uitdaging voor de coureurs", weet Sam Dejonghe. "Soms denk je: "Het zou fijn zijn om die bocht eens omgekeerd in te draaien." Wel, die kans krijgen ze nu. En de ondergrond, grote betonplaten in Berlijn, kennen we toch al." Zaterdag en zondag draaien de FE-coureurs hun auto's weer om. Voor de slotraces woensdag en donderdag wordt het circuit weer aangepast met extra bochten in sector 2. De omloop zal dan een tikkeltje langer zijn.

"Niemand zal 9-daagse domineren"

Geloof het of niet, maar 6 racedagen in 9 dagen gaat de rijders afmatten. "Ik zie geen enkel team de hele reeks domineren", stelt Sam Dejonghe (Mahindra Racing). "Vooral mentaal wordt het een uitputtingsslag in Berlijn. Je krijgt nauwelijks tijd om te recupereren. Dat ligt Stoffel Vandoorne wel. Het is een rustige jongen die erg koel kan blijven", weet generatiegenoot Dejonghe. "Ook voor de teams zal de 9-daagse stevig zijn. Tussen de races door krijgen de ingenieurs en de mechanici nauwelijks tijd om data te analyseren en aan hun auto te sleutelen."

De 9-daagse wordt een uitputtingsslag. Dat ligt Stoffel Vandoorne wel. Sam Dejonghe

3 titels op een rij voor Vergne?

De Portugees Antonio Felix da Costa is in Berlijn aangekomen als kampioenschapsleider. Sam Dejonghe: "Met zijn snelheid en zijn ervaring is hij zeker favoriet voor de eindzege, maar bij het Techeetah-team moet hij opboksen tegen titelverdediger Jean-Eric Vergne." "Dat zijn twee haantjes. Vraag is of ze mekaar niet in de weg gaan rijden in Berlijn." "Als dat gebeurt, tip ik BMW-Andretti. Het team beschikt over de nodige ervaring en de rijders Sims en en Günther hebben dit seizoen allebei al een race gewonnen."

Sam Dejonghe: "Met Da Costa en Vergne (foto) heeft Techeetah 2 ego's in het team."

Dejonghe: "Teleurstelling dat ik zitje niet kreeg"