"Hadden ze Lamkel Zé wijsgemaakt dat Barcelona in de tribunes zat?"

Antwerp heeft afgelopen zaterdag de Beker van België gewonnen mét enfant terrible Didier Lamkel Zé. "Je zag dat hij bij de les was. Hij speelde mee met het collectief", blikt commentator Peter Vandenbempt terug.

"Ik weet niet wat ze hem hebben ingefluisterd. Misschien dat de scouts van Barcelona in de tribune zaten?"

Of Antwerp Lamkel Zé op de Bosuil gaat houden, betwijfelt Vandenbempt. "Er is zoveel gebeurd dat het moeilijk wordt om hem weer te integreren in de kern op lange termijn. Voor de bekerfinale hebben ze zijn collega's nog net kunnen overtuigen, vermoed ik."

"En tenzij hij me verbaast, geloof ik niet dat hij plots veranderd is. Dat zag je al toen hij - geblesseerd of niet geblesseerd - doodleuk weer het terrein oprolde."