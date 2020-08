Het laatste woord over de samenstelling van 1A is dan toch nog niet gezegd. Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot konden hun plaatsje in de hoogste klasse van het voetbal al afdwingen en nu wil ook Westerlo erbij. De club dagvaardt hiervoor de Pro League en de KBVB in een kortgeding.