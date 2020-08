Standard-investeerder Fornieri: "Al vele jaren abonnee"

De Luikse zakenman François Fornieri neemt minstens de helft van de aandelen van Standard over en de club voert in één beweging ook

een kapitaalsverhoging door. Daarmee lijkt de toekomst van de club verzekerd.

Fornieri is de oprichter van het farmaceutische bedrijf Mithra, dat jarenlang een van de officiële sponsors was van Standard. De zakenman is dan ook kind aan huis op Sclessin.

"Ik heb altijd mijn liefde uitgesproken voor mijn stad en de Rouches waar ik gedurende vele jaren abonnee was. Ik kijk ernaar uit om vanaf nu samen met Bruno Venanzi en zijn team de ontwikkeling van de club te bespoedigen."

Voorzitter Bruno Venanzi: "Ik ben verheugd dat François in de club stapt als aandeelhouder. Zijn passie, zijn enthousiasme, zijn visie en zijn ervaring in de zakenwereld zijn onmiskenbare troeven voor de ontwikkeling van Standard."