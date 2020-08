Peter Vandenbempt: "18 clubs is van het goede te veel, maar Beerschot en OHL horen thuis in 1A"

"Beerschot wilde gewoon kampioen zijn"

"Dat gaan we volgende week maandag zien", pikt Lagae in. "Dan spelen ze respectievelijk tegen Oostende en Eupen."

"Pas op, ik vind Beerschot én Oud-Heverlee Leuven een meerwaarde voor de Jupiler Pro League. 18 clubs is van het goede te veel in de hoogste afdeling, daar ben ik het mee eens, maar zij horen er wel thuis: zowel financieel als sportief. De wedstrijd van zondag heeft plaats in de middenmoot van 1A."

"Na de bekerfinale van zaterdag verwachtte ik een flauw afkooksel. Het tegendeel was waar: we kregen een intensieve match te zien met nadien een groter feest dan een dag eerder", getuigt Bart Lagae in De Tribune.

"Leuven leunt op budget van 15 miljoen euro"

De komende weken zullen we zien waar OHL en Beerschot zich nestelen in de Jupiler Pro League. "Het zijn twee clubs die goed gestructureerd zijn", stelt Peter Vandenbempt. "Er zit allebei een - weliswaar verschillende - filosofie achter."

"In Leuven legt de eigenaar een basis zoals hij dat ook in Engeland bij Leicester heeft gedaan. Dat is een stabiele subtopper geworden in de Premier League. Dat kunstje moeten ze bij OHL kunnen herhalen. Met de accommodatie en de omkadering is het fundament er, nu moet het op het veld gebeuren. Op dat vlak heeft Leuven minder prima donna's nodig en meer kuitenbijters."

"De club beschikt over een budget van 15 miljoen euro", vult Bart Lagae aan. "Op dat vlak komen ze meteen in de linkerkolom onder Charleroi terecht. Daarom vrezen ze hen misschien op het hoogste niveau."

Op tv-geld hoeven de nieuwkomers in de Jupiler Pro League voorlopig niet te rekenen. "Dat voorstel komt van een van de grote clubs", weet Vandenbempt. "Het was een kwestie van geven en nemen. Daar waren ze niet blij mee, maar ze kunnen er alleszins beter tegen dan andere clubs in 1A."