Nog geen uitzondering voor profvoetbal in Antwerpen, morgen wel?

Antwerp ontvangt zaterdag Moeskroen en zondag is er KV Mechelen-Anderlecht. Maar op dit moment hebben de clubs nog geen uitzondering gekregen op de coronamaatregelen en staan die matchen op de helling.

"Volgens het reglement is enkel contactloos sporten toegelaten in Antwerpen, conform het advies van Celeval. Groepssporten kan enkel voor minderjarigen, in bubbels van 10", zegt Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen.

"De voetbalcompetitie kan beginnen, maar er kan niet gespeeld worden op Antwerpse bodem." De deur staat wel op een kier, want morgen komt adviesorgaan Celeval bijeen en ligt het verzoek voor een uitzondering op tafel.

"Voetbal is een contactsport en kan dus eigenlijk niet in Antwerpen", zegt viroloog Steven Van Gucht, die morgen van de partij is op de vergadering van Celeval. "Wij zullen een advies geven, maar het is de politiek die beslist." Gouverneur Berx wacht dat advies af vooraleer een beslissing te nemen.