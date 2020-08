KVM zondag tegen Anderlecht? "In ander stadion gaan we sowieso niet spelen"

Aangezien er in de provincie Antwerpen een verbod op ploegsporten voor volwassenen afgekondigd is, en dat al zeker voor 4 weken, is er van echte trainingen in Mechelen en Antwerpen voorlopig geen sprake.

Elk contact is verboden, dus moeten de trainers en spelers zich behelpen met loopwerk en pas- en trapvormen, en dat in bubbels van maximaal 10 mensen.

"Onze spelers zijn vandaag vrij, morgen is een training gepland in de bubbels, en dus uiteraard zonder contact", zegt Frank Lagast, de algemeen directeur van KV Mechelen.

"Verder dan morgen kunnen we voorlopig niet kijken. We verwachten vandaag of morgen immers uitsluitsel over voetbal in de provincie."

"We gaan ervan uit dat spelen en trainen aan elkaar gekoppeld zijn. Als we deze week niet mogen trainen op onze terreinen, dan spelen we komend weekend ook geen wedstrijd."

Trainen buiten de provincie Antwerpen zou soelaas kunnen bieden, maar dat doet KVM voorlopig niet.

Lagast: "Voor KV Mechelen staat gezondheid altijd voorop, wij gaan dus geen creatieve oplossingen zoeken om toch aan 100% te trainen of een match te spelen."

"In een ander stadion spelen (KV Mechelen ontvangt zondag Anderlecht, red), gaan we sowieso niet doen. In ons eigen stadion hebben we alles zelf onder controle, ook de veiligheid van onze spelers en medewerkers."