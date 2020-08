Gorka Izagirre wint regenslag in Lombardije, Van Avermaet is 3e

Astana heeft een 1-2 behaald in de Gran Trittico Lombardo, een nieuwe eendagskoers in Noord-Italië die 3 ex-eendagskoersen bundelt. In een uitgeregende eerste editie sprong Gorka Izagirre weg uit een groep met de Belgen Vervaeke, Hermans en Van Avermaet. Die laatste sprintte nog naar de 3e plaats, net na Alex Aranburu, ploegmaat van Izagirre.