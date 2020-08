Geen Grand Départ van de Tour in Kopenhagen in 2021, wel in 2022

De Tour zou volgend jaar normaal gezien van start gaan in Kopenhagen, maar de Deense hoofdstad is dan ook gaststad voor het Europees Kampioenschap voetbal. Euro 2020 werd door het coronavirus immers een jaartje uitgesteld.

De Deense wielerfans mogen zich wel opmaken voor de Grand Départ in 2022. "Iedereen keek ernaar uit om volgend jaar de Tour te mogen ontvangen. Nu zullen we helaas wat langer moeten wachten, maar ik ben toch blij dat we een akkoord hebben over 2022", zegt Frank Jensen, de burgemeester van Kopenhagen, aan de Deense tv-zender TV2.

Het scenario voor 2022 blijft wellicht hetzelfde als dat van 2021. Dat betekent dat er 3 Tour-ritten zullen plaatsvinden op Deense bodem. In 2021 zal de Ronde van Frankrijk mogelijk van start gaan in Bretagne.