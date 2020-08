Froome knecht voor Bernal: "Er kan nog veel veranderen voor Tour"

Team Ineos trekt met de drietand Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome naar de Tour de France dit jaar. De rolverdeling ligt nog niet vast, maar er wordt daarover druk gespeculeerd.

In de bergrit in de Route d'Occitanie was de rolverdeling duidelijk: Froome cijferde zich weg voor Bernal. Hij nam kopwerk voor zijn rekening op de slotklim en eindigde als 34e op meer dan 5 minuten van zijn ploegmaat.

Maar zal Froome ook in de Tour die helpersrol opnemen? "Ik bekijk het week per week en wil nu blijven verbeteren", zei de viervoudige Tour-winnaar. "De Tour is pas over bijna een maand, er kan nog veel veranderen."

Of Froome onder de indruk was van de prestatie van Bernal, wou een journalist weten. Maar daar ging Froome niet op in. "Ik ben onder de indruk van de hele ploeg. Die was fantastisch."