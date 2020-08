Espanyol wil toch in Primera Division blijven: "Competitie was oneerlijk"

Espanyol speelde sinds 1994 onafgebroken in de Primera Division, maar aan die reeks leek dit seizoen een einde te komen. Leek, want de club zelf legt zich niet zonder slag of stoot neer bij de degradatie.

Espanyol vraagt om dit seizoen geen enkele club te laten degraderen. "De voorbije dagen hebben heel wat clubs hun stem laten horen, vanwege de onrechtvaardigheid en het gebrek aan oplossingen."

Espanyol verwijst onder meer naar de slotspeeldag in de tweede klasse, die door een corona-uitbraak bij Fuenlabrada niet volledig afgewerkt is, waardoor ook de play-offs voor promotie voorlopig stilliggen. Ook Valencia kon zijn kansen volgens Espanyol niet eerlijk verdedigen door een golf van coronagevallen in de kern.

Een laatste argument zijn volgens Espanyol de lege stadions, die de Barcelonese club met de fanatieke aanhang meer geschaad zou hebben dan andere clubs.

"Het was hopeloos oneerlijk, omdat niet dezelfde voorwaarden van kracht waren na de coronacrisis als ervoor. Als je ook nog eens de economische impact van Covid-19 meerekent, is de straf voor de getroffenen verwoestend en oneerlijk. Sommige clubs worden nu dubbel gestraft."