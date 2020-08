Corona-afspraken niet nageleefd: "Misschien is gele kaart de oplossing"

"Enerzijds begrijp ik dat je bijzonder blij bent als je de beker wint of kampioen wordt", reageert Marc Van Ranst bij Sporza. "Anderzijds zijn er afspraken gemaakt met de Pro League dat het vieren wat discreter zou gebeuren en dat de spelers dus niet op of aan elkaar zouden gaan hangen."

Al na de bekerfinale tussen Antwerp en Club Brugge drukte Marc Van Ranst zijn bezorgdheid uit over wat hij zag na de wedstrijd. Er kwam overleg met de Pro League aan te pas: zondagavond tijdens OH Leuven-Beerschot zou het beslist beter zijn , maar ook daar werd er duchtig gevierd door de Beerschot-spelers.

Er was met de ploegartsen afgesproken om heel er op te letten. Dat is niet gebeurd en dat is spijtig.

Voetballers worden wel voortdurend getest. "Dat klopt, maar bij Beerschot was er de dag voor de wedstrijd nog een positief geval. Die persoon zit nu in quarantaine. Er is dus wel degelijk een mogelijkheid op COVID 19-besmetting binnen de ploeg, dat kun je nooit uitsluiten. Daarom was er ook met de ploegartsen afgesproken om heel erg op te letten. Dat is niet gebeurd en dat is spijtig."

Komen voetballers niet sowieso nauw met elkaar in contact tijdens een wedstrijd? "Als je dat uitrekent, is dat eigenlijk bijzonder beperkt", weet Marc Van Ranst. "Bepaalde situaties kun je niet vermijden, want dan heb je geen voetbal meer. Maar het op elkaar liggen, dat verandert het voetbal niet als je dat een paar weken niet doet."

"Toch blijkt dat heel moeilijk te lukken. Misschien is een gele kaart een heel eenvoudige oplossing. Dan kun je er zeker van zijn dat het na een paar keer niet meer gebeurt. Want nu zullen sommige mensen de indruk krijgen dat voetballers wat meer mogen dan de anderen. Dat is een fout signaal en het kan beter."