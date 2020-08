"Toeschouwers proberen hier nog altijd bidon uit je fiets te trekken"

De renners van Team Ineos, dat in de Route d'Occitanie dagelijks onder meer Egan Bernal en Chris Froome aan de start brengt, kunnen er over meespreken.

Zo vertelde Dylan van Baarle zondagavond aan de Nederlandse omroep NOS dat de toeschouwers na de etappe gewoon met de renners meeliepen naar de teambus.

"Op trainingskamp in de aanloop naar deze wedstrijd ging het alleen maar over corona. En daar gaat het nu in het peloton ook over. Je ontkomt er gewoon niet aan", zegt Van Baarle in een radio-interview.

"Wat de restricties hier betreft, vind ik het vrij mild. Als je ziet hoeveel mensen aan de kant staan zonder mondmasker, dan verbaas ik me daarover."

"Natuurlijk wordt het publiek bij de start van de etappes zoveel mogelijk van ons weggehouden, maar ik merk niet aan de organisatie dat ze er veel aan doet om mensen te responsabiliseren."

"Vanuit onze ploeg is aangekaart dat we na de rit zonder publiek naar de bus willen rijden. Want het gebeurt wel eens dat de mensen gewoon meelopen en nog altijd een bidon uit je fiets trekken."

Dat belooft voor de Tour de France, die over enkele weken van start moet gaan in Nice.

Van Baarle: "Als het zo doorgaat, met nog meer publiek, dan wordt het een lastig verhaal. Al is de Tour een andere organisatie, net als de Dauphiné trouwens, dus daar zal het waarschijnlijk wel anders zijn."