"Ik denk niet dat we iedereen achter ons hebben na onze acties"

Vorige week kreeg Waasland-Beveren het verlossende nieuws dat het komend seizoen in de Jupiler Pro League mag aantreden na maanden van procedures. "We zijn natuurlijk opgelucht dat we in 1A zitten, ook al heeft het heel wat voeten in de aarde gehad", zegt Jur Schryvers.

Nicky Hayen weet nu eindelijk welke competitie hij met zijn spelers moet voorbereiden: 1A en niet 1B. "Het verschil tussen 1A en 1B is niet meer zo groot als in het verleden", zegt de coach van Waasland-Beveren.

De voorbereiding werd vooral gekenmerkt door de opvallende oefenmatch tegen de sterren van Paris Saint-Germain. "Toch was het wat moeilijker zoeken naar tegenstanders. Ook de planning voor de vrije dagen en de prikkels was niet eenvoudig, maar ik denk dat we daar een evenwicht in gevonden hebben."