"18 clubs is van het goede te veel, maar Beerschot en OHL horen thuis in 1A"

"Beerschot wilde gewoon kampioen zijn"

Dankzij de voetbalsoap van de voorbije weken en maanden waren OHL en Beerschot allebei zeker van de promotie, maar gisteravond zette Beerschot de puntjes op de i in de finale van eerste klasse B.

"Na de bekerfinale van zaterdag verwachtte ik een flauw afkooksel. Het tegendeel was waar: we kregen een intensieve match te zien met nadien een groter feest dan een dag eerder", getuigt Bart Lagae in De Tribune.

"Beerschot wilde gewoon kampioen zijn", weet Peter Vandenbempt. "Van de winnaar kan je ook niet zeggen dat ze de promotie niet verdienen."

"Pas op, ik vind Beerschot én Oud-Heverlee Leuven een meerwaarde voor de Jupiler Pro League. 18 clubs vind ik van het goede te veel in de hoogste afdeling, maar zij horen er wel thuis. Zowel financieel als sportief. De wedstrijd van zondag heeft plaats in de middenmoot van 1A."

"Dat gaan we volgende week maandag zien", pikt Lagae in. "Beerschot speelt dan in en tegen Oostende, OHL krijgt Eupen op bezoek."