Wout van Aert, the day after: "Ik denk dat ik mijn beste niveau ooit haal"

"Ik ben met een heel aangenaam gevoel opgestaan, al heb ik niet echt goed geslapen", lacht Wout van Aert bij Sporza daags na zijn triomf in Siena.

"Ik zat nog vol adrenaline na die late finish en bij elke foto die je dan tegenkomt, besef je dat je een van de mooiste koersen van het jaar gewonnen hebt."

Van Aert geeft toe dat hij zijn beslissende aanval min of meer gepland had. "Ik wilde er sowieso voluit gaan en ik wilde met meer snelheid aan het steile stuk beginnen."

"De afdaling in de aanloop is vrij recht, maar door het stof was het een beetje angstaanjagend. Daar heb ik risico's genomen en dat was de juiste zet."

"Dat ik de snelste laatste 10 kilometer van alle edities gereden heb? Ja, echt? Er zijn hier toch al mooie solo's geweest. Daar mag ik dan wel trots op zijn."