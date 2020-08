VIDEO: Ronnie O'Sullivan drijft snelheidsduel op met pot om de 13 seconden

Niet alleen de Formule 1-rijders duwden vanmiddag het gaspedaal stevig in op Engelse bodem, ook Ronnie O'Sullivan (WS-6) en Thepchaiya Un-Nooh (WS-20) kunnen er wat van.

Op het WK snooker in het Crucible Theatre van Sheffield potten ze de ballen om ter snelst. De Thai Un-Nooh had slechts 18,6 seconden per stoot nodig, maar dat was nog traag in vergelijking met O'Sullivan, die vooraf nochtans beloofd had "er geen snelheidswedstrijd van te zullen maken".

De 5-voudige wereldkampioen uit Engeland potte de ballen weg met een tempo van 13"4 en deed dat dan ook nog eens bijzonder accuraat. Breaks van 101, 85, 115, 74, 88, 76 en 65 leverden hem een 8-1-voorsprong op. In de eerste 5 frames dook de 44-jarige topspeler zelfs onder de 13 seconden.

Maandagochtend heeft O'Sullivan nog maar 2 frames nodig voor een achtste finale (best of 25) tegen de Chinees Ding Junhui (WS-11).