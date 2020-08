Ondanks Zwitsers strafonderzoek blijft Infantino aan als FIFA-voorzitter

Lauber werd in juni vorig jaar van het onderzoek naar corruptie binnen de FIFA gehaald vanwege zijn geheime ontmoetingen met Infantino. De twee zouden heimelijke overeenkomsten gesloten hebben tijdens een reeks informele meetings in 2016 en 2017. Lauber voerde toen onderzoek naar het corruptieschandaal bij de FIFA en meer in het bijzonder naar de toewijzing van de WK's 2018 en 2022 aan respectievelijk Rusland en Qatar.

"De FIFA en de voorzitter ontkennen elke aantijging of insinuatie met betrekking tot het uitoefenen van druk op de procureur-generaal", reageert de FIFA in een communiqué. "Gianni Infantino zal zijn taken ten dienste van de FIFA blijven uitvoeren en zijn verantwoordelijkheid dus opnemen. De voorzitter verleent zijn medewerking aan het strafonderzoek in Zwitserland, maar ook aan alle internationale onderzoeken. Dat heeft hij altijd gedaan."

Infantino kan door de ethische commissie van de FIFA voor 90 dagen geschorst worden als een gevolg van het strafonderzoek. De waakhond laat echter niet in zijn kaarten kijken. "We handelen onafhankelijk en zullen dus niet reageren op mogelijke onderzoeken die bezig zijn naar Infantino. Dat doen we uit principe niet voor alle lopende onderzoeken", klinkt het bij de commissievoorzitter.

De FIFA zette Infantino, die wordt beschuldigd van machtsmisbruik, schending van geheimhoudingsplicht en belemmering van de rechtsgang, eerder al uit de wind in de zaak. "Infantino heeft zeker niets verkeerds gedaan door Lauber te ontmoeten", klonk het toen bij de Wereldvoetbalbond. "Het is geen overtreding om de procureur-generaal te ontmoeten. Zulke meetings zijn niet ongewoon. Infantino wilde op die manier de Zwitserse autoriteiten zijn steun aanbieden. Er is dus geen legale reden voor dit onderzoek."

Het Zwitserse gerecht onderzoekt ook de rol van Rinaldo Arnold in de zaak. Arnold is de procureur van het kanton Haut-Valais en al jarenlang een nauwe vriend van Infantino. Hij zou meetings tussen Infantino en Lauber georganiseerd hebben. Lauber nam vorige week ontslag als procureur-generaal.