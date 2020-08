Mertens voor 1e toernooi: "Zit in hele kleine bubbel, maar ben blij dat ik hier ben"

"Ik wil het toernooi graag winnen, zoals iedereen. Of toch zo ver mogelijk geraken. Maar elke tegenstander is anders en dus bekijk ik het match per match. Ik wil vooral kijken hoe ik mezelf nog kan verbeteren richting de US Open."

"Dit is toch een ander gevoel na vijf maanden thuiszitten", vertelt ze vanuit Italië. "Mijn vorm kan ik echt niet inschatten. Ik heb geen matchritme, maar dat is voor iedereen zo. Ik heb heel hard getraind dus ik hoop dat het er in de matchen zal uitkomen. Het is geen garantie, maar ik ga mijn best doen."

Want het grandslamtoernooi in New York is het grote doel dit jaar. "Na dit toernooi ga ik naar Praag en dan is het New York voor Cincin. Voorlopig kijk ik niet verder dan dat. De coronasituatie kan elke week veranderen. Ik bekijk week per week wat er nog gespeeld zal worden."

Enkele speelsters, zoals Ashleigh Barty, zegden af voor de US Open. Denkt Mertens daar ook over na? "Neen, eigenlijk niet. Ik volg alle regels en word veel getest. De WTA kan het niet 100 procent veilig maken, maar toch 99 procent. En het risico om besmet te worden, is er overal."



"Hier hebben we ook altijd een mondmasker op. We zetten het alleen af in de hotelkamer of als we aan het spelen zijn. Alles gebeurt ook in het hotel zelf, we komen niet buiten. Ik zit dus in een heel kleine bubbel, maar ik ben blij dat ik hier kan zijn."