Marc Van Ranst over de bekerfinale:"Dit is verkeerd, maar RAFC won verdiend"

De tweet van Marc Van Ranst:

"Ik ben voetbalsupporter, RAFC heeft verdiend gewonnen"

Op zijn Facebook-pagina had Van Ranst meer plaats om zijn mening te uiten, naast de regeltjes die hij op Twitter tikte.

"Ik ben voetbalsupporter. Ik vind het fijn dat er opnieuw wordt gevoetbald. Ik weet dat die profspelers (in tegenstelling tot bijvoorbeeld mensen in de gezondheidszorg) heel vaak getest worden (en ik heb daar ethische vragen bij)", schrijft van Ranst.

"Echter, men kan zijn sport perfect beoefenen zonder ritueel aan elkaars lijf te hangen of op elkaar te gaan liggen, en op die manier een grote middenvinger naar de zorgsector, de evenementensector en de horeca op te steken."

"Dit was geen perfecte corona-proof start van het voetbal in België. Op deze manier dreigt het enige Belgische voetbal dat we op tv gaan kunnen zien door FC De Kampioenen te gaan worden gespeeld. Enfin, tot Fernand Costermans het veld verkoopt. Nog even dit: het was een spannende bekermatch, en RAFC heeft verdiend gewonnen."