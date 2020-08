Kyrgios past voor US Open: "Voor de honderdduizenden mensen die gestorven zijn"

"Ik zal dit jaar niet deelnemen aan de US Open. Het doet veel pijn om er niet bij te zijn, maar ik sla over voor de mensen, voor mijn Australiërs, voor de honderdduizenden Amerikanen die hun leven hebben verloren, voor jullie allemaal. Dit is mijn beslissing... en dat zijn mijn beweegredenen", verklaart de nummer 40 van de wereld.

De 25-jarige Kyrgios stelde zich al eerder heel wat vragen bij de organisastie van de US Open in volle coronacrisis. Maar hij voegt er in zijn boodschap aan toe er "geen probleem" mee te hebben dat de Amerikaanse tennisbond USTA het toernooi laat doorgaan. "Als spelers willen gaan, is dat hun beslissing. Op voorwaarde dat iedereen zich correct en veilig gedraagt", zegt Kyrgios.

Kyrgios haalt wel uit naar het "egoïsme" van sommige collega's, die volgens hem "dansen op de tafels" en "proberen snel geld te verdienen met het organiseren van exhibitietoernooien". Daarmee verwijst hij onder meer naar Novak Djokovic, die zijn Adria Tour moest stopzetten nadat enkele spelers, onder wie de Serviër zelf, besmet bleken met het virus.

Alexander Zverev werd enkele dagen na zijn deelname dan weer gefilmd terwijl hij een feestje bouwde met vrienden.