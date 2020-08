Gheorghe Hagi ontslaat zichzelf als trainer van zijn club Viitorul

Hagi staat sinds september 2014 aan het roer bij Viitorul. De 125-voudige international loodste zijn team naar de titel in 2017 en won met Viitorul ook de Roemeense beker en supercup. Maar afgelopen seizoen slaagde de 55-jarige Hagi er niet in om in de top zes te raken. Daardoor speelt zijn team nu ook in de eindronde voor het behoud in de Roemeense voetbalcompetitie, in plaats van in de play-offs voor de titel.

"We zullen de komende dagen een nieuwe trainer aanduiden, zodat hij de nodig tijd heeft om de ploeg te leren kennen in aanloop naar de start van het nieuwe seizoen", meldt Hagi zelf in een communiqué op de website van Viitorul.

De Roemeense voetballegende en ex-speler van Real Madrid en Barcelona blijft zelf wel aan de slag bij de club als technisch directeur van de jeugdacademie die zijn naam draagt.