Gert Verheyen: "Ik geloof niet dat Lamkel Zé nu helemaal binnen de lijntjes zal kleuren"

"Het leek alsof ze bij Club met een zware rugzak speelden"

"Antwerp straalde meer energie uit en was op de een of andere manier meer klaar om deze finale te spelen", blikte Gert Verheyen in De Ochtend terug op de eindstrijd in de Beker van België.

"Antwerp was ook gewoon beter, zeker in de eerste helft, waar de match eigenlijk al beslist werd. Ze verdedigden ook weer goed en daar was toch wat twijfel over na het vertrek van enkele sterkhouders."

"En tegen Antwerp op achterstand komen, is geen goed idee. Club was zelf gewoon niet goed genoeg. Het was voor een stuk onherkenbaar. Tot in maart speelde het met energie en intensiteit en die was er gisteren totaal niet."

"Waarom? Decompressie is de gemakkelijkste uitleg nadat je een seizoen zo goed als alles gewonnen hebt. Dat het misschien te gemakkelijk was. Je ziet dat vaker bij kampioenenploegen, dat ze daarna moeilijk uit de startblokken schieten."

"Als iedereen een klein beetje minder zijn best doet, dan wordt dat in een groep een vrij groot percentage. En enkele sterkhouders lieten het afweten. Vormer, Vanaken, Mata: het leek alsof ze met een zware rugzak speelden."

"Maar de verdienste zit natuurlijk ook bij Antwerp. Ze hebben op korte tijd iets moeten bouwen, maar ze waren klaar voor de opdracht. Dat is een pluim voor de spelers en voor hun coach."