En als Max Verstappen niet gepit had? "Dan had ik ook lek kunnen rijden"

Een saaie Formule 1-race werd op het einde toch nog boeiend toen leider Lewis Hamilton lek reed en zijn ploegmaat Valtteri Bottas wegzakte met hetzelfde probleem. De kans voor Max Verstappen om de grand prix te winnen, maar hij was nog de pits ingereden en strandde op 5 seconden van de zege.

"Iedereen vraagt zich nu af wat er anders gebeurd was", pikt de Nederlander in. "Als, als, als... ik heb nergens spijt van en vind het een goede beslissing dat we nog voor de snelste ronde gegaan zijn. Wie zegt dat ik anders niet lek was gereden?"

"Mercedes verdient de zege", gaat Verstappen voort. "Zij waren nu eenmaal sneller dan wij vandaag. Ik hoor zeggen dat Hamilton geluk heeft gehad, maar ik vind eerder dat hij pech had, net als Bottas."

