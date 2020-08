Emma Meesseman en Washington Mystics lopen tegen eerste nederlaag aan

Washington is de titelverdediger in de WNBA en had als enige van de 12 ploegen nog niet verloren.

Tegen Chicago leidde het team bij de rust (37-35) maar in de laatste twee quarters bleek de tegenstand net iets sterker (25-27, 24-26).

Emma Meesseman speelde zaterdag ruim een halfuur mee. De Belgian Cat maakte negen punten, plukte negen rebounds en deelde zes assists uit. Ploeggenote Ariel Atkins werd met 24 punten topschutter van de partij.

Door het verlies moet Washington de leiding nu delen met Chicago, Seattle Storm en Minnesota Lynx, die ook drie keer wonnen in vier matchen.

Indiana Fever, het team van Julie Allemand, staat achtste met een overwinning uit drie wedstrijden