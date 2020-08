Dit is de verdeling van de Europese tickets na de bekerwinst van Antwerp

Door de bekertriomf van Antwerp mag stamnummer 1 volgend seizoen voor het eerst in zijn bestaan naar de poulefase van de Europa League, ten koste van Charleroi dat als 3e eindigde in de competitie en naar de 3e voorronde verwezen wordt.

Data Champions en Europa League

In de Champions League is de 1e voorronde op 18 en 19 augustus. De 3e voorronde, met AA Gent, is op 15 en 16 september. Van 22 tot 30 september vinden de play-offs plaats. Wie die overleeft, mag naar de groepsfase. De groepfase, al zeker met Club Brugge, gaat van start op 20 en 21 oktober.

In de Europa League vindt de 1e voorronde plaats op 27 augustus. De 2e voorronde (met Standard) is op 17 september, de 3e (met Charleroi) op 24 september. Op 1 oktober zijn de play-offs die recht geven op een ticket voor de groepsfase, die van start gaat op 22 oktober.