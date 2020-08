Beerschot-coach Losada: "Fantastisch om als kampioen te mogen promoveren"

"Dit is een mooi moment, niet alleen voor mij, maar ook voor de club", sprak een geëmotioneerde Beerschot-coach Hernan Losada na de gewonnen wedstrijd tegen OH Leuven.

"We hebben een fantastisch parcours afgelegd en we verdienen dit. We hebben hier heel hard voor gewerkt en het is gelukt. Het is helemaal anders om als kampioen te mogen promoveren dan na een beslissing van de Pro League. Dit is een fantastisch gevoel."

"Er ging veel door me heen. Dit is een emotioneel moment. Ik heb veel meegemaakt met deze club en het was altijd mijn droom om met Beerschot terug te keren naar 1e klasse."