Alaphilippe: "Gestopt met tellen van lekke banden", Van Avermaet: "Zelfs ziekjes aan finish"

"De wedstrijd is an sich al zwaar genoeg en dan kun je deze mechanische problemen wel missen. Uit respect en liefde voor deze koers ben ik doorgegaan tot de finish."

Het telraam van Alaphilippe stopte uiteindelijk bij 6 lekke banden:

Van Avermaet: "Ik voelde me zelfs wat ziekjes aan de finish"

Greg Van Avermaet (35) nam voor de 10e keer deel aan de Strade Bianche en kleurde mee de finale. Maar op het moment van de waarheid doofde het kaarsje van de olympische kampioen helemaal uit. Hij werd 8e op 4'27".

"Dit was echt een van de lastigste dagen uit mijn carrière. Ik hou van deze koers, maar vraag me misschien later even of ik blij ben dat we weer kunnen koersen", reageerde Van Avermaet met een lichte knipoog op zijn ploegsite.

"Ik voelde me lange tijd heel goed. Maar ik voelde ook de hitte en de eerste echte inspanning nekte me een beetje."

"Ik zat in het groepje van 6 renners in de finale, maar ik probeerde vooral zo lang mogelijk te volgen, want ik voelde dat ik niet zou kunnen winnen."

"Ik ben blij met hoe alles verlopen is, maar ik voelde me zelfs wat ziekjes aan de aankomst. Ik weet dus dat ik zeer diep ben gegaan."