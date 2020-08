Van Aert: "Ritzege in Tour was groot, maar dit is een van mooiste koersen"

"Mijn ritzege in de Tour de France was heel groot, maar de Strade Bianche is toch een van de mooiste koersen op de kalender. Ik ben drie jaar geleden verliefd geworden op deze wedstrijd. Het was mijn droom om hier een keer te winnen. Ik ben 25 jaar en het is al gelukt."

Op 13 kilometer van de streep schoot Van Aert zijn beslissende vuurpijl af. "Aanval is de beste defensie", grapte hij. "Als je de voorbije edities hebt bekeken, weet je dat aanvallen hier nooit een nadeel is."

"Ik heb erop gelet om koel te blijven en voldoende te hydrateren. Op het einde had ik dan nog iets over."

"Na mijn twee derde plaatsen op een rij had ik wel wat zelfvertrouwen", zei Van Aert. "Het was een lange dag afzien. Niemand voelde zich geweldig, de hitte was uitputtend."

Iets meer dan een jaar na zijn ellendige val in de Tour de France heeft Van Aert (25) zijn grote liefde voor de Strade Bianche vertaald in een klinkende overwinning . Na zijn twee derde plaatsen in 2018 en 2019 mag hij nu op het hoogste trapje plaatsnemen.

"Over een paar jaar vlieg ik hier omhoog"

Na de podiumceremonie deed Wout van Aert zijn verhaal nog eens bij onze reporter.

"Of dit een wereldtitel in het veld waard is? Het komt zeker in de buurt, want dit is een stuk internationaler. Het moet nog even doordringen, maar deze zege komt heel hoog", analyseerde hij.

"Je kunt deze koers niet gemakkelijk winnen. Je kunt de zege ook niet stelen. Het was een slijtageslag en op het einde was ik de sterkste."

"Iedereen had zijn goeie benen laten zien, maar achteraf bekeken verspeelde Fuglsang te vroeg zijn krachten. Zelf had ik het soms ook lastig om aan te pikken, maar ik moest blijven geloven dat iedereen afzag."

"Ik had een plannetje om voor de laatste strook risico's te nemen in de afdaling en om daar mijn techniek te gebruiken. Ik begon met een beetje voorsprong aan het steilste stuk en kon daar alles of niets spelen."

"Met die warmte had ik daarna niet veel overschot en werd het lastig, maar dat was voor iedereen. En intussen rijd ik die slotklim elk jaar sneller op. Over een paar jaar vlieg ik omhoog."