Remco Evenepoel na 3e eindzege op een rij: "Piek moet nog komen"

Na de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve voegde Remco Evenepoel gisteren ook de Ronde van Burgos aan zijn palmares toe. Enkel de kers op de taart in de slotrit ontbrak.

"De slotklim vond ik zwaarder dan die van donderdag toen ik won", zegt Evenepoel. "Deze was kort en steil. Ik heb het liever wat langer, maar ik kon wel weer met de besten mee."

Met zijn 3e eindzege in evenveel koersen kan Evenepoel alleen maar over een geslaagde seizoensstart spreken.

"Alweer een perfecte week in een perfect seizoen en nu zet ik koers naar de Ronde van Polen (5 tot 9 augustus, red). Ook die wedstrijd bekijk ik als voorbereiding, maar een zege laat ik natuurlijk nooit liggen."

"Het is goed nieuws dat ik nu al zo goed ben, maar mijn piek moet er in elk geval nog aankomen", belooft de kopman van Deceuninck-Quick Step, die later dit jaar debuteert in een grote ronde. In oktober rijdt hij de Giro.

"Het verbaast me altijd dat ik kan meegaan met de beste klimmers van de wereld. Ik ben heel blij dat ik nu in die positie zit. Ik werk er hard voor, want mijn grote droom is een groteronderenner worden. Ik denk dat ik op de goeie weg zit."