Pro League wil duidelijkheid over voetbal in Antwerpen: "Fans, blijf thuis!"

Het verbod houdt in dat er in de hele provincie Antwerpen trainingen noch wedstrijden met meer dan 10 volwassenen mogen plaatsvinden. Die 10 mogen ook niet in duel gaan. Een training blijft daardoor grotendeels beperkt tot loopwerk en voorzichtige trap- en pasvormen.

Door dat contactverbod dreigt de competitie volgend weekend in de hoogste klasse niet van start te kunnen gaan, of toch niet volledig.

Gouverneur Cathy Berx was niet van plan een uitzondering toe te kennen aan het profvoetbal, maar speelde de hete aardappel door aan expertengroep Celeval. Die sprak zich vooralsnog niet uit over de kwestie.

CEO van de Pro League Pierre François hoopt dat er snel duidelijkheid komt en vindt dat de Pro League een sterk dossier kan voorleggen.

"We zijn een economische sector waarvan veel mensen afhankelijk zijn. Bovendien hebben we heel wat protocollen uitgeschreven - en dan vooral het testprotocol - waardoor we ervan overtuigd zijn dat we alle voetbalwedstrijden in alle veiligheid kunnen laten doorgaan. Dat hopen we dit weekend met de bekerfinale en 1B-finale te kunnen bewijzen."