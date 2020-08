Positief coronageval bij Beerschot één dag voor overbodige match tegen OHL

"Bij de laatste coronatesten van Beerschot-spelers, -trainers en -medewerkers is één staal positief", laat Beerschot weten. "Er is onmiddellijk overleg geweest tussen de medisch verantwoordelijken van Beerschot en de Pro League."

"Beerschot volgt het strenge protocol van de Pro League nauwgezet op. De persoon die positief testte, heeft geen symptomen en is 7 dagen in quarantaine geplaatst. Uit respect voor hem en zijn privacy zal Beerschot zijn naam niet bekendmaken en hierover niet meer communiceren. Alle andere medewerkers, trainers en spelers zijn negatief."

De positieve test komt bijzonder ongelegen, want Beerschot moet het morgen opnemen tegen OH Leuven in de terugwedstrijd van de 1B-finale. De veelbesproken wedstrijd is intussen overbodig geworden, want de Pro League besliste vrijdag dat komend seizoen met 18 clubs gespeeld wordt in 1A. Daardoor zijn beide clubs al zeker van hun plek. in de 1e klasse.