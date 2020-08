Lekke band voor Tiesj Benoot, te heet voor Oliver Naesen

Benoot: "Gekkenwerk"

Met Philippe Gilbert (25e), Loïc Vliegen (18e), Greg Van Avermaet (8e) en winnaar Wout van Aert haalden slechts 4 Belgen de finish in Siena. Tiesj Benoot gaf op na een lekke band.

"Ik voelde me veel beter dan verwacht in deze hitte", begint hij zijn verhaal. "Mijn teammaats loodsten me in 2e positie op strook 5, daar zou de koers openbreken."

"Na goed 3 kilometer reed ik lek. Ik heb de fiets van Nikias Arndt gekregen, maar ik had veel tijd verloren."

De winnaar van 2018 stond voor een inhaalrace. "Niet eenvoudig. Achteraan koersen op zo'n grindstrook is echt gekkenwerk. Ik had al snel door dat ik geen rol van betekenis meer kon spelen."

"Jammer, maar het zal ons extra motiveren voor Milaan-Sanremo van volgend weekend", belooft Benoot.