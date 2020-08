Eindelijk ook weer hoogstaande sport in Francorchamps: Audi boven in de DTM

Deze eerste wedstrijd in het DTM-kampioenschap 2020 betekende voor het circuit van Spa-Francorchamps een blij weerzien met de échte actie.



Door de coronacrisis was er ook in Spa de voorbije maanden weinig tot geen officiële actie te bespeuren. Maar vandaag barstte het spektakel eindelijk weer los met de eerste van twee races in het openingsweekend van het DTM-kampioenschap.

Het was Nico Müller die zijn beestje het beste wist te temmen. Als tweede op de startgrid vertrokken kwam Müller al na enkele minuten op kop.

De Zwitser zou zijn leidersplaats behouden tot aan de finish. Hij had aan de finish 19 seconden voorsprong op de Brit Jamie Green. De Fransman Loïc Duval vervolledigde het podium, op 22 seconden. Green en Duval rijden ook in een Audi.

Ook de plaatsen 4 en 5 waren voor Audi, met de Duitsers Mike Rockenfeller en René Rast. De BMW van de Oostenrijker Phillip Eng, die voor het Belgische team RBM rijdt, werd 6e. De andere Belgische ploeg WRT (Audi) moest tevreden zijn met een 12e stek op 15, voor de Zwitser Fabio Scherer.

De tweede race in Spa-Francorchamps wordt zondag om 13.30u gereden.