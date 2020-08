De Cauwer voor Strade: "Dit is de Omloop, Roubaix en de Ronde in één keer"

"Het hele peloton staat op zijn kop"

Vandaag krijgen de renners met de Strade Bianche de eerste WorldTour-race voorgeschoteld. Een snikhete terugkeer naar het koersen wordt het. Sommige renners zitten dan ook met een ei. "Een opgewarmd ei", vertelt José De Cauwer bij Sporza.

Hoe alles vanaf nu zal verlopen, is met de coronacrisis allesbehalve duidelijk. "Ik heb al enkele renners gesproken en iedereen is wat in het ongewisse. Ze hebben hard getraind, maar hebben toch een beetje schrik van het onbekende."

"Dit is de koers alsof het de eerste koers van het jaar is. Met nog heel veel twijfels over de toekomst, of alles nog wel zal doorgaan. Voor sommige renners voelt dit alsof het hun enige kans is om er iets van te maken, en dat voel je ook."

De bubbel in het wielerpeloton is iets heel broos. "Ik zag het daarnet met Teuns. Hij stopte bij de mannen van Bahrain en dan komen daar onmiddellijk mensen naartoe. Het is net alsof die anderhalve meter niet bestaat. De renner moet dan achteruit gaan om de anderhalve meter te bewaren. Mensen weten het, maar ze vergeten het snel."

"Iedereen is zo gretig. Dit is de Omloop Het Nieuwsblad, Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen in één keer. Het hele peloton staat op zijn kop."