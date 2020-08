Antwerp-voorzitter: "Gehandicapte ploeg? Er zit toch veel talent in"

Paul Gheysens blijft normaal liever op de achtergrond, maar verscheen na de bekerwinst toch voor de microfoon van Sporza. "Nu kan ik niet anders", lachte hij.

"Het is fantastisch. Er stond een goed gecoördineerde ploeg op het veld. We waren beter in de eerste helft en ik denk dat we deze trofee verdiend hebben. We hadden zogezegd een "gehandicapte ploeg", maar er zit toch veel talent in. Leko verdient zeker een compliment, maar dat geldt voor de hele ploeg."

"We hebben al een zeer mooie ploeg, maar er komt zeker nog wat moois bij. We investeren verder in jonge spelers met een meerwaarde. Lamkel Zé? Hij heeft veel talent. Het wordt een kwestie van goede afspraken maken en hem goed te begeleiden."

"We hebben nu ons derde seizoen in eerste klasse achter de rug en hebben de beker gewonnen en mogen Europees spelen. Er zal hier wel nog even gevierd worden. Toch zou ik graag vragen aan de supporters om thuis te vieren, zodat Antwerpen er met een goed imago uitkomt."