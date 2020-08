"Wout van Aert is de Roger De Vlaeminck van zijn generatie"

Hoe kan Wout van Aert zo sterk koersen 1 jaar na zijn horrorval in de Tour?

Renaat Schotte: "De coronabreak heeft de rentree van Wout van Aert paradoxaal genoeg geholpen. Zijn voorjaar kwam iets te vroeg, dat hebben we gezien. Maar door die gedwongen coronapauze heeft Van Aert zich volledig kunnen voorbereiden zoals het hoort."

"Ik denk dat hij later ook zal toegeven dat corona voor zijn loopbaan meer een zegen was dan een nadeel, want elke renner krijgt de gouden raad om na een blessure niet te snel terug te keren. Maar coureurs zouden zelfs met een gebroken sleutelbeen op de fiets zitten."

"Bij (tv-maker) Eric Goens zagen we hoe diep het letterlijk en figuurlijk zat bij Van Aert. Zijn gewicht begon toe te nemen, maar een jaar later staat hij scherper dan ooit. Wat hem zeker geholpen heeft om in de vorm van zijn leven naar deze zege te fietsen."

"Plus het feit dat Van Aert straks weer deel uitmaakt van de Tour-selectie van Jumbo-Visma. Hij moest op stage en training veel klimmen met de berggeiten van zijn ploeg. En de Strade is naast veldrijder spelen ook veel klimmen. Dat heeft hij ook bewezen door weg te rijden op de laatste strook en uit te lopen op gepatenteerde klimmers als Schachmann en Formolo."