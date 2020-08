"De Gooikse Pijl gaat alleen door als er VIP's worden toegelaten"

"Elke dag bekijken we de situatie. Kunnen we organiseren of niet? Wij gaan ervan uit van wel. Maar alles staat of valt met ons VIP-gebeuren", zegt organisator Danny Schets.

"Wij hebben nu eenmaal sponsors nodig om de zaak financieel rond te krijgen. Die mensen willen iets in return. Staat er een verbod op onze catering, dan is het simpel en komt er dit jaar geen editie van de Gooikse Pijl."

"We hebben ondertussen een regeling uitgedokterd. Zo hebben we twee grote zalen waar we de VIP's in onder kunnen brengen. En we gaan met twee shifts werken. Meer dan 100 personen zullen er nooit in de twee zalen zitten."

"Is er op dat moment een verbod om met zoveel mensen samen te zitten om te eten, dan trekken we er een streep door."