Wesley Sonck over virtueel golfen à la Container Cup: "Top, maar ik mis de echte natuur."

Volgens Golfzon, het bedrijf achter de golfsimulators, worden er jaarlijks ongeveer 59 miljoen potjes screengolf gespeeld met hun materiaal. En dat niet alleen meer in Zuid-Korea. Wereldwijd zijn er nu 30.000 Golfzon-simulators te vinden in 62 landen.

Door onder meer het bergachtige landschap en een populatie van 52 miljoen mensen is er weinig vrije plaats voor golfterreinen. Hierdoor is een lidmaatschap bij een golfclub voor veel Koreanen vaak te duur.

Tijdens de eerste lockdown was de Container Cup op tv een vaste waarde. Daar maakten velen kennis met virtueel golfen voor een scherm. Een onderdeel dat vaak leuke taferelen en commentaren opleverde, denk maar aan judoka Dirk Van Tichelt die met zijn golfclub bijna de container afbrak. In Zuid-Korea is screengolf al langer een fenomeen. Het bestaat sinds 2006 en blijft populair.

“Het is allemaal heel technisch, wat top is. Al gaat dit toch niet op tegen het zicht dat je hebt wanneer je op een echt terrein staat. Je kan moeilijk inschatten op beeld hoe en wat en waar. Dat is toch mijn ervaring. Natuurlijk zullen de meeste golfers wel zeggen dat het interessant is om te weten hoe ver je met een bepaald ijzer slaat enzovoort. Zulke zaken kan je bij screengolf allemaal veel beter meten, maar het is en blijft een scherm, hé. Je mist de echte natuur", verduidelijkt Sonck.

Ex-profvoetballer en fervent golfer Wesley Sonck, tevens ook commentator en deelnemer in de container, vindt het geen echte golf: "Je kan via screengolf wel oefenen en kijken op welke manier je slaat; Sla ik naar beneden of naar boven en hoeveel kilometer per uur heb ik geslagen. Wat je heel vaak krijgt zijn data."

Sonck pakte voor het eerst een club vast in 2001 toen hij nog voetbalde. Maar echt tijd om te oefenen had hij die periode niet: "Ik speelde maximaal 4 keer per jaar. Vanaf 2010 ben ik effectief meer beginnen te spelen. Dan startte ik echt met golfen."

De lockdown vanaf maart, legde ook de golfwereld even stil. Wesley gelooft dat virtueel golfen op zulke momenten soelaas kan bieden: "Het lijkt me wel een zeer goed pluspunt om je slag met de simulatie te blijven oefenen tijdens periodes van slecht weer of een lockdown bijvoorbeeld. Ongeacht of het weer nu slecht is of niet, je kan altijd spelen."

"In Knokke testte ik onlangs de golfsimulatie van Beats of Golf uit. Zij zorgden ook in de Container Cup voor het materiaal. Ik had er een fantastische ervaring, je kan je er echt wel inleven in het parcours en het concept. Erg leuk om te doen."