WB-voorzitter is opgelucht met "solidaire oplossing, die geen enkele club straft"

Voor Waasland-Beveren is het een lange strijd geweest, maar de club uit het Waasland haalt nu toch zijn gram en speelt volgend seizoen in 1A. "We zijn bijzonder tevreden dat we na een maandenlange en moeilijke strijd eindelijk gerechtigheid kunnen laten geschieden", reageerde een ontroerde voorzitter Dirk Huyck na de Algemene Vergadering van de Pro League.

"We zijn heel dankbaar voor de clubs die geloofden in achttien ploegen en ons daarin steunden. Dit is een solidaire oplossing, die geen enkele club bestraft. Er valt een enorme last van onze schouders. Op bepaalde momenten was de onzekerheid echt ondraaglijk. We leven al maanden in spanning, dat kunnen we nu eindelijk achter ons laten."

"Ons gevecht heeft veel energie gekost, maar we kunnen nog niet op onze lauweren rusten", benadrukt Huyck, die weinig tijd heeft om nog veel aan zijn kern te sleutelen als de competitie effectief volgende week zaterdag van start gaat.

"We moeten nu zorgen dat we snel een competitieve ploeg op poten zetten om onze plek in 1A volgend seizoen te kunnen behouden, op sportieve wijze. Bovendien blijft het voetbal niet gespaard van het coronavirus. Er zijn nog veel inspanningen te leveren om alles in veilige omstandigheden te laten verlopen."

Huyck is blij dat zijn club niet naar 1B moet, want die competitie blijft een probleem. "Met zeven ploegen wordt het er niet aantrekkelijker op. Het juiste format voor zowel 1A als 1B blijft een open vraagstuk. Ik hoop dat we daar binnenkort gepaste antwoorden op kunnen vinden."