VIDEO: Lakers winnen bij NBA-herstart dankzij "lockdown defense" LeBron James

Na de coronapauze werd het competitieformat van de NBA gewijzigd en zijn er slechts 22 ploegen van de 30 uitgenodigd. Zij werken nog 8 wedstrijden in de reguliere competitie af. Afhankelijk van die resultaten worden de play-offs samengesteld.

En bij de herstart was het meteen raak voor LeBron James en co. James won met zijn Lakers nipt met 103-101, maar het was Anthony Davis die zich ontpopte tot de man van de avond met 34 punten. James nam wel de meeste rebounds voor zijn rekening (11) en stelde de zege veilig met een knappe defence in het slot.

Ook nu ging een anti-racisme-signaal vooraf aan de wedstrijd. De bekende "Black Lives Matter"-kledij en de bijhorende acties waren van de partij.

In die andere wedstrijd van afgelopen nacht keken Utah Jazz en New Orleans Pelicans elkaar in de ogen. Bij Utah Jazz stond Rudy Gobert in het team, hij maakte de eerste 2 punten. Gobert was de eerste NBA-speler die positief testte op het coronavirus, waardoor de competitie werd stilgelegd. Utah Jazz won uiteindelijk met 106-104.