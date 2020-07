Vernieuwd Roeselare aast op plek van Brugse beloften in 1B

We krijgen volgend seizoen een competitie in 1A met 18 clubs. Om 1B niet helemaal te onthoofden werd die reeks aangevuld met Lierse Kempenzonen en de U23 van Club Brugge. Een beslissing waar ze in Roeselare weinig begrip voor hebben. De club, die enkel een licentie voor eerste nationale heeft, vindt dat het meer aanspraak kan maken op die plaats.

"KSV Roeselare heeft een licentie-aanvraag gedaan en niet gekregen. De U23 van Club Brugge heeft nooit een aanvraag gedaan binnen de reglementair vastgestelde termijnen waardoor het ons bijzonder onlogisch lijkt dat die ploeg wel een licentie voor 1B zal toegekend worden", schrijft de club op haar website.

Bovendien denkt Roeselare dat het met de nieuwe investeerders wel een licentie zou krijgen. "We zijn in staat om een correct budget gekoppeld aan de nodige financiële garanties voor te leggen voor 1B."

Roeselare vraagt een gesprek met de Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond om zijn dossier toe te lichten en te verdedigen.